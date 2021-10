LES INCONTOURNABLES À FAIRE ET À VOIR POUR UN VOYAGE SUR PARIS

Ville Lumière, Paris est incontestablement l’une des destinations les plus prisées au monde. Avec une variété de sites touristiques, une gastronomie riche et une culture assez riche, cette ville française ne cesse d’attirer du monde chaque année.

Autant dire qu’un séjour sur Pairs est bien plus d’une succession d’aventures et de souvenirs. Si vous prévoyez un voyage sur Paris, retrouvez ici les incontournables à faire et à voir dans cette magnifique ville. Prenez note ! Votre voyage commence ici !

Où loger à Paris en vacances ?

Trouver où séjourner à Paris lors d’une visite n’a rien d’aussi compliqué. En effet, nombreuses sont les options qui se proposent à vous ! Selon votre budget, vous pourrez ainsi séjourner dans des hôtels et auberges. À l’instar de l’Hôtel 3 étoiles à Paris 13ème, il s’agit pour la plupart des établissements confortables, bien équipés et propices pour une aventure de choix sur Paris.

À défaut d’opter pour les hôtels, vous avez également la possibilité de vous tourner vers des appartements meublés à Paris. Cette option vous permet de vitre particulièrement une expérience beaucoup plus locale. Bien qu’elle soit relativement couteuse, cette solution vous permet néanmoins d’accéder à un large espace et de profiter pleinement de votre séjour dans le confort de votre intimité.

Que voir à Paris ?

L’un des atouts phares de Paris est la variété de ses sites touristiques. Allant de la Tour Eiffel à la Cathédrale Notre-Dame, cette ville retrace la grande partie de l’Histoire de France à travers ces sites. Ce sera donc pour vous l’occasion de découvrir l’architecture de certaines constructions, l’histoire de certains monuments, etc.

Le Louvre

Pour les amoureux de l’art, Le Louvre est sans doute l’endroit à visiter, une fois pieds sur Paris. Ce site qui regroupe des milliers de personnes chaque saison n’est rien d’autre que l’un des meilleurs musées d’art au monde. Avec ses 210 000 m², il est fait partie des musées les plus visités de toute la France.

C’est un gigantesque espace d’expositions où vous pourrez retrouver des œuvres mettant en lumière l’histoire de toutes les civilisations du monde. Comme œuvres, on pense notamment à La Vénus de Milo, La Joconde, La Liberté Guidant le Peuple et à La Victoire de Samothrace.

La Tour Eiffel

Qui dit Paris, dit Tour Eiffel. Considérée comme l’emblème ultime, La Tour Eiffel est ce que le Big Ben est à Londres et ce que la Statue de la Liberté est à New York. Ne pas visiter ce site plein d’histoires serait vu comme un véritable sacrilège.

Du haut de ses 325 mètres, La Tour Eiffel est un chef-d’œuvre de Gustave Eiffel pour l’Exposition Universelle de Paris en 1889. Derrière la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, la Tour Eiffel est aujourd’hui le deuxième monument le plus visité de toute la France. Profitez de votre séjour sur Paris pour déguster les meilleurs plats proposés par les restaurants implantés à quelques mètres de la Tour Eiffel.

L’Arc de Triomphe

Pour la petite histoire, l’Arc de Triomphe est un moment commandité par Napoléon 1er pour la commémoration de la victoire de la Bataille d’Austerlitz en 1806. Abritant la flamme et la tombe du Soldat Inconnu, ce site commémore aujourd’hui la Première Guerre Mondiale.

Profitez de votre voyage sur Paris pour grimper les 284 marches jusqu’au sommet de l’Arc de Triomphe. Une fois là-haut, vous aurez l’immense occasion de contempler la beauté des Champs-Élysées et celle de l’Arche de la Défense. N’oubliez pas de prendre quelques clichés pour souvenir.

Soulignons que cette liste de sites touristiques n’est pas exhaustive. En effet, un séjour sur Paris vous permet également de visiter d’autres lieux et monuments. Il s’agit en l’occurrence de la Basilique du Sacré-Cœur, du Musée d’Orsay, du Jardin de Luxembourg, du Centre Pompidou, etc.

Que faire à Paris ?

Qu’importe votre budget, les activités à faire pour un séjour à Paris n’en manquent pas. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, nombreuses sont les idées d’activités qui s’offrent à vous.

Une promenade à vélo

Si vous recherchez une solution moins coûteuse pour vous promener dans tout Paris, Le Vélib’ est une superbe option qui s’offre à vous. Il s’agit en réalité d’un réseau qui met à la disposition des touristes, plusieurs vélos électriques et mécaniques pour une balade inoubliable dans Paris. L’avantage avec cette solution est que vous êtes en contact permanent avec la nature. Ce qui vous permet par la suite de mieux apprécier l’ambiance et la beauté de Paris, et ce, dans les moindres détails.

Une séance de shopping

Visiter Paris sans faire le plein des cadeaux de souvenirs et vêtements, c’est comme préparer une sauce sans y ajouter du sel. Profitez donc de votre voyage pour vous offrir des articles et produits mis en vente par des artisans locaux et internationaux. Comme idée, vous pouvez vous rendre au marché aux puces de Saint-Ouen. Il est à juste titre considéré comme le paradis des touristes-acheteurs.

Situé au nord de la ville, ce marché se distingue surtout par son ambiance, son décor unique et la variété des articles proposés. Comme produits, vous y trouverez en effet des vêtements aux objets vintage, des bijoux, des meubles, etc. En clair, c’est un endroit assez chaleureux où l’on trouve vraiment tout à bon prix.

Dégustation de vins et plats à la Française

Autre activité à faire pour un séjour à Paris, la dégustation de vins et plats français au Baron Rouge. Implanté à quelques pas de la place de Bastille, ce bar à vin est un restaurant apprécié par plusieurs voyageurs. C’est doute la meilleure adresse pour apprécier de délicieux vins et plats français, à des prix très abordables.

Comme spécialités, vous aurez l’occasion de déguster des huîtres aux saveurs uniques, des fromages proposés par de meilleurs chefs, etc.

Outre ces idées d’activités, vous pouvez également profiter de vos vacances à Paris pour participer à des soirées de fête dans les bars étudiants. Avec un peu chance, vous pourrez également suivre un match de football au stade de l’équipe locale qu’est Paris Saint Germain.

Pour les amoureux, il existe une kyrielle d’itinéraires romantiques pour visiter Paris en couple. Selon vos goûts, vous pourrez ainsi profiter d’une balade romantique en bateau-mouche, sous les passages couverts. À défaut, partez à la découverte à la découverte des galeries en amoureux.