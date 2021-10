TROUVER UN PETIT HÔTEL ROMANTIQUE À PARIS : LES BONS PLANS

Paris est une ville très romantique dans laquelle on adore se rendre en amoureux. Se promener sur les champs Elysées, découvrir la Tour Eiffel scintillante à la nuit tombée, se rendre à Montmartre pour admirer les toits de Paris à deux…

Les idées de promenades dans la capitale française sont très nombreuses. A la nuit tombée il faut alors trouver un petit nid d’amour où passer la nuit en amoureux. Découvrez les hôtels à découvrir pour un weekend en amoureux à Paris.

Urban Bivouac Paris : un établissement fraîchement rénové romantique

Pour vous reposer à la fin d’une journée passée à gambader dans les rues de Paris, pensez à vous arrêter dans l’hôtel UB Paris. L’établissement à totalement été rénové il y a quelques mois et vous offre des services de qualité pour vous relaxer à deux. Quoi de plus romantique et agréable qu’un petit déjeuner au lit au cours d’un weekend en amoureux ? C’est ce genre de service appréciable que vous offre cet hôtel.

L’Hotel paris 13e vous propose par ailleurs fréquemment des offres spéciales afin de vous proposer de profiter des services de l’établissement dans les meilleures conditions possibles. En outre, l’hôtel sympathique est situé à proximité de Bercy et vous permettra ainsi de profiter des animations de l’Accor Hotel Arena tout en restant dans un cocon paisible toute la nuit.

Le Saint James : un hôtel prestigieux totalement unique

Pour une escapade romantique dans la capitale de l’amour, pensez à l’hôtel particulier le Saint James. En effet, cet établissement est totalement unique puisqu’il s’agit d’un château pensé par Bambi Sloan. Un hôtel situé au coeur d’un écrin de verdure et vous propose un bar et des cocktails uniques concoctés notamment à base d’herbes aromatiques pour vos fins de soirées à deux. L’hôtel vous permet également de vous faire masser dans un SPA ce qui peut être parfait pendant une visite de Paris. Pour poursuivre votre escapade romantique, l’hôtel met également à disposition de ses visiteurs des vélos, l’idéal pour une petit ballade en bord de Seine pour votre weekend.

Le Saint James est situé dans le 16è arrondissement, dans un quartier calme à proximité de nombreux espaces verts et de diverses ambassades.

Montmartre Mon Amour : l’hôtel de prédilection des amoureux

Pour une expérience totalement magique, séjournez à proximité de Montmartre. Le lieux romantique où il fait bon se rendre à deux pour son calme et ses animations parisiennes. Cet établissement est un quatre étoiles et vous propose des services consacrés exclusivement aux amoureux. Le lieu idéal pour une demande en mariage notamment, l’hôtel est doté d’un service client de qualité qui vous accompagne dans chaque demande de la plus simple à la plus extravagante, le tout dans un hébergement à taille humaine qui connait donc ses visiteurs et leurs attentes.

Plusieurs catégories de chambres sont disponibles avec notamment des love box pour pimenter votre nuitée à deux. Un pied à terre très recommandé à proximité d’animations incontournables de la capitale.

Hôtel Design Secret de Paris : une petite bulle de romantisme

Pour une expérience magique, pensez enfin à cet établissement situé non loin des espaces shopping de la capitale. Un hôtel design et luxueux situé dans le quartier Trinité de Paris qui vous propose également des love box afin de sublimer votre séjour : une bouteille de champagne et des pétales de rose viendront sublimer votre chambre et d’autres petites surprises qui viendront pimenter votre nuit en amoureux.

Pour poursuivre votre expérience, l’hôtel design situé dans le 9è arrondissement de Paris dispose également d’un espace détente sauna, hammam, le tout dans un espace apaisant et verdoyant. Vous pourrez également vous faire masser sur demande, seul ou à deux pour évacuer totalement la pression et les tourments du quotidien.