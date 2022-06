Comment aller à l’aéroport de lyon depuis le centre de la ville ?

Pour se rendre à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry depuis le centre-ville, il existe plusieurs moyens de transport que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins et de votre budget. Les tarifs pratiqués par les différents prestataires varient d’une solution de déplacement à l’autre. Découvrez dans cet article, les possibilités de rejoindre l’aéroport de Lyon à partir du centre de la ville.

Contrairement aux idées reçues, le train fait partie des moyens de transport les plus faciles à utiliser et également moins chers pour aller à l’aéroport de Lyon depuis le centre-ville. Vous pouvez ainsi opter pour les lignes de trains à grande vitesse qui ont la particularité de passer directement dans l’enceinte même de l’aéroport. Le TGV est une solution particulièrement économique et d’une grande simplicité pour rejoindre l’aéroport de la cité lyonnaise avec un billet que vous achèterez pour un coût inférieur à 30 euros sur certaines lignes de train. Il faut souligner cette première option présente de réels avantages pour des voyageurs en provenance de plusieurs villes de France.

Plus spécifiquement pour les personnes qui se trouvent au centre-ville au moment de rejoindre l’aéroport Saint-Exupéry, la ligne RhôneExpress est la solution à privilégier si vous décidez d’y aller en train. C’est une option dont le principal avantage réside dans sa rapidité. En choisissant cette ligne de train, vous serez ravis de vous retrouver à l’aéroport en quelques minutes seulement. Avec ce type de transport de Lyon, vous aurez l’opportunité de passer non loin de la Gare Part-Dieu. Vous pourrez vous autoriser un instant shopping avant de prendre votre vol. Avec une liaison qui s’effectue en une trentaine de minutes, on peut dire que la ligne RhôneExpress a été pensée pour simplifier la vie des voyageurs souhaitant se rendre à l’aéroport et aussi à la gare à partir du centre-ville lyonnais. Pour preuve, ce tram-train est fonctionnel de 6 h à minuit, et ce, tous les jours de la semaine en plus d’une fréquence de passage des trains toutes les 15 mn. Côté prix, il faut prévoir 16,10 euros par trajet et la somme de 27,80 euros pour l’achat d’un billet aller-retour. Les personnes qui acquièrent leur billet par le biais d’internet, au moins un mois à l’avance, ont droit à une réduction sur le tarif affiché.

Tout comme le train, le taxi est également un moyen alliant fiabilité et confort pour rallier l’aéroport Saint-Exupéry depuis le centre-ville. Il est, en effet, possible de trouver facilement ce moyen de transport de Lyon 7J/7 et 24H/24. Avec un trajet d’une durée d’environ une demi-heure, le taxi vous permet de bénéficier d’un gain de temps considérable, surtout aux heures de pointe caractérisées dans la cité lyonnaise par des embouteillages. Les taxis ont l’avantage de circuler sur des files prioritaires. Ce qui permet d’arriver logiquement plus rapidement à l’aéroport contrairement à d’autres solutions motorisées dans la ville. Pour ce qui est du coût du transport, comptez autour de 45 euros en journée. Si le trajet centre-ville-aéroport est effectué dans la soirée, il faudra prévoir 10 euros supplémentaires sur le tarif de la journée.

Il convient de noter qu’il existe des alternatives très intéressantes au taxi pour aller à l’aéroport de Lyon.

Navette : fourgons privés

Pour des voyageurs qui comptent rejoindre l’aéroport de la capitale d’Auvergne-Rhône-Alpes, la navette est incontestablement l’un des moyens de déplacement appropriés pour se rendre à l’aéroport Saint-Exupéry. Différentes lignes permettent en effet de relier ces différentes destinations à l’aéroport de Lyon. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre à plusieurs comme les familles par exemple, les fourgons privés constituent une solution parfaitement adaptée. Ces véhicules avec chauffeur privé offrent un maximum de confort avec la possibilité de bénéficier de commodités comme le wifi et bien plus encore chez certains prestataires.

Bus depuis le centre-ville jusqu’à l’aéroport

Depuis le centre-ville de Lyon, il est aussi possible d’aller à l’aéroport Saint-Exupéry en bus. Il s’agit de la solution de déplacement la plus économique avec un coût du ticket estimé à 1,90 euro. Cependant, cette alternative est la moins rapide. Le trajet avec ce type de moyen de transport prend énormément de temps dans la mesure où il faudra compter près d’une heure à bord du bus L46 des Cars du Rhône qui part du Terminal 1 à Meyzieu. À partir de Meyzieu, vous poursuivrez votre trajet en prenant le tramway T3 jusqu’à la gare Lyon Part-Dieu.

Covoiturage

Le covoiturage est une solution avantageuse aussi bien pour des personnes possédant un véhicule que celles qui n’en ont pas. Par exemple, les conducteurs pourront proposer de conduire des voyageurs à l’aéroport de Lyon en contrepartie d’une participation aux frais de trajet. Pour des voyageurs qui ne disposent pas de voiture, il est possible de recourir au covoiturage afin d’effectuer le trajet entre le centre de Lyon et l’aéroport pour un tarif à 4 euros par personne. Le seul bémol avec cette solution de transport, réside souvent dans la difficulté pour trouver un horaire convenable.

Location de voiture à l’aéroport de Lyon

Pour des voyageurs qui désirent bénéficier d’une grande flexibilité au moment de se rendre à l’aéroport de Lyon depuis le centre-ville, la location de voiture se présente comme l’une des meilleures options. Grâce à l’autonomie qu’elle vous offre, cette solution est le choix idéal pour des personnes qui rêvent de visiter la ville de Lyon. Ici, c’est vous qui décidez du trajet pour rejoindre l’aéroport. Vous avez par conséquent moins de pression en termes de gestion de votre temps. Plusieurs prestataires proposent dans ce domaine des services dont les tarifs varient d’une entreprise à une autre. Vous n’aurez donc pas de difficulté particulière pour trouver une société de location de voiture avec des offres répondant à vos besoins.

Pour profiter des meilleures prestations du marché, n’hésitez pas à faire une comparaison des services. Des critères tels que le prix de la location, le confort et la sécurité des véhicules loués doivent vous aider à prendre votre décision. Il faut par ailleurs savoir que la location de voiture pour rallier l’aéroport de Lyon depuis son centre-ville n’a pas que des avantages. C’est une solution qui a des limites se situant au niveau du coût de stationnement avec des tarifs de parkings plus ou moins élevés. Fort heureusement, des outils de recherche permettant de trouver facilement l’emplacement des parkings proches de l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon sont mis à disposition des voyageurs. N’hésitez pas à les utiliser pour simplifier la tâche dans vos démarches de recherche de parking à Lyon pour vous garer quand vous privilégiez une location de voiture.

Lorsque vous choisissez de rallier l’aéroport de Lyon à partir du centre de cette magnifique ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes en voiture de location, vous pouvez vous orienter vers les véhicules électriques proposés en libre-service. Attendez-vous à payer la somme de 8 euros pour le trajet avec cette option de transport pour aller à l’aéroport. Dès votre arrivée à l’aéroport, vous trouverez facilement le parc de stationnement dédié aux voitures électriques.

Quand vous devez vous rendre à l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, pour prendre votre vol, vous devez trouver un moyen de vous y rendre. Pour ce faire, il est possible de prendre une navette aéroport Lyon Saint-Exupery, pour vous faciliter la vie. Si vous avez de nombreuses valises, il peut arriver que ce soit difficile pour vous de faire le trajet dans une navette ou un bus par exemple. Si vous souhaitez passer votre voyage en toute sécurité et de façon la plus confortable possible, vous pouvez décider de faire appel à un chauffeur privé. Pour que tout se passe bien et que vous puissiez vous rendre à l’aéroport sans encombre, vous pouvez réserver un chauffeur privé quelques jours avant votre départ. Le chauffeur privé fera le nécessaire pour que vous puissiez arriver à l’heure à l’aéroport, mais ce n’est pas tout. Par son grand professionnalisme, il fera le maximum pour que vous puissiez passer un bon moment en tant que passager. Pour un trajet encore plus agréable, vous pourrez choisir une formule tout confort avec le Wifi, des prises de recharge pour votre téléphone ou encore la climatisation. Si vous avez des enfants, certaines compagnies ne facturent pas la place de votre enfant de moins de 12 ans.