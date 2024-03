Quand réserver un séjour de dernière minute ?

Le beau voyage de dernière minute à un prix abordable n’est pas un mythe. De nombreuses personnes choisissent cette façon comme moyen de réserver leur vacances. À l’approche des premiers départs, les compagnies aériennes ou les agences de voyages ont toujours des vols ou des séjours à compléter. Ils doivent alors faire baisser les prix pour éviter les places vacantes et faire face aussi aux éventuelles annulations. Même si le prix baisse, cela évite aux opérateurs de réduire leur perte. Pour vous, c’est peut-être un éventuel coup de cœur à moindre coût ! Il n’est pas rare de trouver des séjours en agence ou sur des sites internet à moins de 50 % grâce à ce système. Pour réserver au mieux un séjour de dernière minute, commencez par consulter les offres un bon mois avant le départ. Dites adieu à un vol cher avec des séjours en hôtels très intéressants. Les offres les plus intéressantes se réservent bien souvent le dernier mois. Lors de votre recherche, si vous trouvez des vols secs intéressants ou un voyage à petit prix, n’hésitez pas car l’offre ne sera peut-être plus existante quelques jours plus tard. Que ce soit des vols paris, des vols Bordeaux, des vols Paris Londres, Nice Paris ou France Europe, tout peut se dénicher à moindre coût avec le système des dernières minutes. Les meilleures affaires se font en général aux alentours de trois à une semaine avant le départ. Si, dans ce cas, il ne faut pas être trop regardant sur la destination et accepter de partir un peu partout, il faut aussi être flexible sur la date de départ et d’arrivée. Parfois, les meilleures offres se font en pleine semaine, en plein week-end de mi-saison ou lors d’une semaine qui tombe à cheval entre deux mois. À chaque requête, il ne faut pas hésiter à comparer les offres avec un départ trois jours avant ou trois jours après la date initialement prévue. Les prix changent considérablement selon le jour de départ. Il serait dommage de ne pas profiter d’une offre très alléchante, s’il suffit de décaler son séjour ou de l’avancer de deux jours…

Où trouver des séjours pas chers ?

Dites non à un voyage cher et misez sur des prix fous. Pour cela, vous pouvez faire le tour des agences de voyages de votre secteur afin de demander si des offres intéressantes sont commercialisées. Mais c’est bien souvent en ligne que les meilleures offres sont à dénicher. Et entre le logement seul, les vols secs, la formule petit déjeuner, au forfait all inclusive, vous avez l’embarras du choix. De larges prestations qu’il est possible de trouver avec les meilleurs prix, si celles-ci font partie des offres de dernières minutes ! Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le site lastminute.com pour l’hébergement, les séjours, les croisières… Les propositions sont très riches avec même des ventes flash. Les enseignes de magasin comme Lidl Voyages et Leclerc voyages ont aussi développé des promos ou des offres de dernière minute. Les agences de voyages en ligne se poursuivent avec les autres leaders, TUI, Promovacances et Thomas Cook. Avec des offres très variées, vols inclus et des codes promo, et ce parfois même plusieurs mois avant le départ, elles sont une mine d’or pour réserver de beaux séjours. Les club Lookéa de TUI et le club Marmara sont aussi des valeurs sûres, avec des destinations variées et maxi club francophone, même à l’autre bout du monde. Vous apprécierez leur service client et leur agence de voyages en ligne complète. Et qui dit beau séjour, dit prestations haut de gamme. Les ventes privées voyages spéciales allient petit prix avec le service haut de gamme. Il n’est pas rare de trouver des séjours dans des hôtels 5 étoiles au même prix que des hôtels 2 étoiles, et ce même en plein été ! Pour les vols et hôtels, les interfaces de Kayak,Google Flights, Liligo, Opodo ou skyskanner sont intéressantes. Les prix indiqués changent constamment. Les offres proposées correspondent bien souvent à des propositions presque instantanées, ne tardez donc pas pour vous décider ! Sachez aussi que la réservation de vols est souvent plus intéressante la nuit et à partir d’un autre support de connexion que votre recherche initiale. En effet, entre la politique de cookies et le système de poursuivant navigation utilisation, le site sait vite qu’elle requête vous intéresse. Et pour faire baisser le prix des billets avion, en plus de votre date de séjour, jouez sur l’aéroport de départ. Selon si vous partez de Lyon, d’Aix en Provence, de Marseille, de Lille, de Strasbourg ou encore de Paris, le prix peut facilement varier d’une centaine d’euros et très souvent via des sites comme Voyage Privée, vous pouvez avoir de joli remise. Qui dit réservation, dit aussi promotions, si vous avez un bon de réduction ou des codes de réduction, n’oubliez pas de les utiliser au moment de réserver afin de faire baisser la facture. Souvent, en téléphonant au prix d’un appel local ou lors de certaines périodes, les frais de dossier sont même offerts. Et, si vous pouvez bénéficier d’interlocuteur en ligne, cela peut être bien pratique si avez besoin d’aide avant de partir ou même pour tous problèmes une fois sur place. Il est parfois possible d’obtenir différents moyens de paiement lors de la réservation. Les réseaux sociaux peuvent aussi rester une bonne alerte. Suivez les pages des différents opérateurs touristiques pour rester au courant des bons plans et des offres. Et n’hésitez pas à abuser des nombreux liens “cliquer ici” pour trouver votre prochaine location de vacances… Dans tous les cas, restez patient car dénicher la perle rare n’est pas toujours évident. Une fois l’offre trouvée, quel bonheur de pouvoir savourer un beau séjour à un prix imbattable !

Où partir ? Quelle destination choisir ?

Avoir envie de partir en vacances et de voyager c’est bien, mais la question de la destination va rapidement se poser. Même les comparateurs des différents sites internet vont vous demander où vous souhaitez partir. Si vos envies et vos préférences vont vous guider, le climat doit aussi rester un critère de choix. On évitera bien entendu les pays trop chauds pendant les mois d’été. Renseignez-vous aussi sur la saison des pluies. Après, si la saison humide vient juste de commencer, vous pouvez réserver sans souci. Il s’agit bien souvent d’une à trois averses dans la journée, sans que cela ne gêne véritablement votre voyage. Et avec un peu de chance, vous n’aurez même pas de pluie ! La température et la saison sont donc deux facteurs à bien prendre en compte en termes de climat pour votre destination. D’autres critères peuvent être pris en compte comme vos centres d’intérêt avec les activités ou visites possibles sur le lieu de destination. Si vous souhaitez programmer des vacances en famille avec l’entrée dans des parcs d’attractions (Port Aventura, Disneyland Paris…), la destination ne sera pas la même que pour un couple qui cherche à se retrouver, parcourir le monde, découvrir le Pays de la Loire, le Sud-Ouest, faire du ski à Serre Chevalier… D’autres facteurs sont aussi à prendre en compte comme la ville de départ. Un facteur d’autant plus important si vous souhaitez partir au plus près de chez vous. Certains aéroports se choisissent en fonction du nombre d’escales. En effet, des voyageurs préfèrent se rendre directement à Paris pour éviter d’avoir à faire une escale supplémentaire par exemple. Pensez-y ! Bien évidemment, le choix du séjour sera aussi en fonction de votre budget et du type de voyage que vous recherchez. Aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts mais aussi pour toutes les bourses. Les séjours sont de plus en plus variés, du circuit de visite, à la croisière, au séjour en pension complète, all inclusive ,sans oublier les voyages thématiques comme ceux dédiés au bien-être avec le yoga ou le weekend thalasso. Côté destination, ne vous focalisez pas sur un seul lieu pour trouver la meilleure offre. Si vous souhaitez partir en Asie, vous pouvez vous tourner vers la Thaïlande puis peut-être changer pour l’Indonésie, si vous trouvez une offre plus intéressante. Selon les petits prix proposés, vous allez peut-être ajouter une location de voitures ou finalement craquer pour un séjour les pieds dans l’eau. Dans tous les cas, si vous souhaitez faire baisser la facture finale, respectez cette règle d’or : ne soyez pas trop exigeants sur la recherche. Vous pourrez l’être bien entendu sur les services proposés, cela ne va pas de pair. En ce moment, côté top destinations, le choix est large : dans de grandes villes comme New York, Rio de Janeiro, Naples, Rome, Marrakech, Madrid, Cuba, Bastia, Montreal, Prague, Amsterdam, ou encore une ville du Portugal. Certains préféreront se tourner vers la découverte des îles Grecques ou partir en Tunisie Djerba. Des petites destinations mais aussi des beaux voyages de rêves comme l’Ile Maurice, la Republique Dominicaine, le Sri Lanka, le Cap vert, Abu Dhabi, Punta Cana, Palma Majorque… Autant de paysages et de cultures à découvrir et qui sont accessibles facilement avec les offres de dernières minutes. Ce sont vraiment des destinations de rêve et possibles à moindre coût ! Osez aussi le Costa Rica, l’Afrique du Sud, les Emirats Arabes, la République Dominicaine ou encore un séjour dans l’Ocean Indien, en mer Rouge ou en Polynésie Francaise. Orientez dans tous les cas votre choix suivant la réserve de disponibilité. N’oubliez pas aussi la Costa Brava, la Costa Blanca, l’Europe du Nord, la Costa Dorada, Playa Del Carmen, Sainte Lucie, Saint Barthélémy, l’Océan Indien mais aussi la République Tchèque, Saint Martin, Grande Canarie, les Emirats Arabes Unis, Lanzarote…

Quand partir en voyage ?

C’est certain, les voyages en dehors des périodes scolaires sont moins chers. Exit la foule et les nombreuses demandes, partir en dehors des créneaux demandés, c’est bénéficier de tarifs bien souvent plus avantageux. Si vous avez la possibilité de partir quand la plupart des personnes sont au travail, réservez pendant ces périodes. L’autre grande période plébiscitée est bien entendu le plein été mais cela ne veut pas dire que les bonnes offres ne sont pas possibles. Lors des mois de juillet et d’août, les possibilités de séjour se multiplient et les bons plans aussi. Alors, surveillez les bonnes affaires si vous devez partir pendant cette période. Si vous hésitez entre plusieurs destinations et offres, que ce soit d’un point de vue de climat ou en termes de rapport/qualité prix, vous pouvez aussi vous rendre sur le site www.partirou.com. Ce portail est intéressant pour comparer des offres à date précise. Et qui dit voyage de dernière minute, dit aussi être à jour dans ses papiers administratifs, tout comme d’un point de vue de la santé. Ainsi, pour pouvoir élargir votre recherche de voyage, autant disposer d’un passeport encore valable six mois avant la date de votre retour. Si cela n’est pas nécessaire pour tous les séjours, vous serez ainsi plus libre pour choisir la future destination. Si vous avez l’habitude de voyager et que vous avez déjà été de nombreuses fois vacciné, il sera plus facile de partir dans des pays lointains au dernier moment. Certains vaccins, comme la fièvre jaune par exemple, sont demandés pour un voyage intertropical en Afrique ou encore en Amérique du Sud. Il faut alors se rendre dans un centre de vaccination international en France pour se faire vacciner avant de partir. Bien souvent situé dans les centres hospitaliers régionaux, ces centres nécessitent un peu d’attente pour obtenir un rendez-vous et un délai pour que le vaccin soit ensuite actif. Cela peut être rédhibitoire pour certains voyages, pensez-y !

Avec qui partir en vacances ?

Partir avec des enfants

Vous souhaitez partir en vacances en famille avec vos enfants ? Dans ce cas, certains vont choisir leur destination en fonction de la présence ou non d’un club enfants. Si les vacances sont l’occasion de vous retrouver tous ensemble, beaucoup de familles apprécient un espace où les enfants peuvent s’amuser quelques après-midis dans la semaine pour que les parents partent à la plage ou puissent réaliser des visites…

Partir avec sa famille

Certaines personnes profitent aussi des vacances pour se retrouver avec leur proche. Loin du stress quotidien, les vacances sont l’occasion de partir avec les frères, sœurs, parents, oncles, tantes… En mobil home ou en séjour tout compris, pour des week ends, une semaine ou plus, à Clermont Ferrand, Saint Malo, à l’autre bout du monde et pourquoi pas en multi destinations. Il n’est pas toujours évident de mettre toute une famille d’accord sur le choix de la destination, surtout si tous les âges sont représentés. En effet, il n’est pas rare de voir des familles partir deux semaines, en variant les styles, des hôtels premium affaires première à eco premium affaires ou de la mer à la montagne.

Partir avec des amis

Certains groupes de vacanciers se retrouvent exclusivement entre amis et ne conçoivent pas que ces quelques jours de farniente et de visites se passent sans les membres de leur cercle fermé. Il n’est pas rare qu’un ami viennent même s’ajouter au dernier moment à la liste des participants au séjour. Dans ce cas, n’hésitez pas à consulter les mentions légales, la politique de confidentialité et les infos pratiques pour savoir comment une personne supplémentaire peut s’ajouter.

Partir en voyage en couple

D’autres, au contraire, font rimer les vacances avec le fait de prendre du temps pour son couple. Loin du tumulte quotidien, les vacances peuvent être un moment où le couple se repose à deux et coupe complètement du quotidien. Avec les téléphones portables et les réseaux sociaux éteints, les vacances sont souvent le signe d’une parenthèse pour se reconnecter avec soi-même et bien entendu à deux. Profitez d’un séjour avec vol hôtel inclus au meilleur prix grâce aux offres de dernière minute. Pour un week-end, un séjour au ski ou en bord de mer, faites-vous plaisir ! Pour un séjour all inclusive ou non, les bons plans voyages sont nombreux dans votre agence de voyages, que ce soit au départ de Paris ou de province. Le beau séjour pas cher et de rêve existe, il suffit de le dénicher. À vous de trouver la bonne formule du moment disponible : métro à paris, hôtel vol, hôtel déjeuner, hôtel vol inclus… Bon voyage !

